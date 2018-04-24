السعودية تصدر صكوكا إسلامية بـ1.3 مليار دولار لتغطية عجز ميزانيتها

أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إكمال طرح جديد من الصكوك الإسلامية بقيمة 1.3 مليار دولار لتغطية العجز في موازنتها العامة بسبب انخفاض أسعار النفط.

وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها اليوم، إنها "انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي السادس تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5 مليارات ريال سعودي (حوالي 1.3 مليار دولار)".

وقسمت الإصدارات إلى 3 شرائح كالتالي:

- الشريحة الاولى، تبلغ 3.800 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2023 ميلادي

- الشريحة الثانية، تبلغ 0.750 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025 ميلادي

- الشريحة الثالثة، تبلغ 0.450 مليار ريال سعودي تُستحق في عام 2028 ميلادي

وطرح الصكوك هذا هو الثاني في العام الحالي بعد استكمال الطرح الأول الشهر الماضي، بقيمة 4.8 مليار دولار، ويأتي بعد أن جمعت المملكة الأسبوع الماضي مبلغ 11 مليار دولار من بيع السندات.

وأعلنت الرياض الشهر الماضي موافقة مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، على إعادة تمويل قرض دولي مجمّع بقيمة 10 مليارات دولار وزيادة حجمه 6 مليارات دولار.

ومنذ تدهور أسعار النفط عام 2014 سجلت المملكة عجزا في الموازنة بلغ مجموعه 260 مليار دولار في السنوات المالية الماضية، وتتوقع عجزا بقيمة 52 مليار دولار هذا العام، بحسب أرقام رسمية.

وحصلت الرياض على عشرات مليارات الدولارات من الديون من أسواق محلية ودولية ومن خلال السعي لقروض وإصدار صكوك إسلامية وسندات خزينة تقليدية.

وقد سحبت السلطات أكثر من 245 مليار دولار من احتياطها المالي منذ نهاية 2014 لتغطية العجز.

المصدر: المالية السعودية + أ ف ب

رفعت سليمان