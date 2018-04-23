الخطوط الجوية القطرية: لن ننهار رغم خسائرنا

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة "الخطوط الجوية القطرية"، أكبر الباكر، اليوم الاثنين، أن الشركة ستواصل توسعها على الرغم من الخسار الناجمة عن "حصار قطر".

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وقال الباكر، في مؤتمر صحفي، إن الخطوط القطرية لا تزال "شركة قوية للغاية"، رغم تأثرها بعد قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر.

وأوضح الباكر: "نعم، ستكون خسارة كبيرة، وعندما أقول إننا سنعلن عن خسارة كبيرة، بالنسبة لي، بعد تحقيق الأرباح، إنه حتى لو خسرت الشركة 10 ملايين، فهي خسارة كبيرة".

ولكنه أكد أن "الخطوط الجوية القطرية" ليست في خطر الانهيار، وأردف مشددا: "على الرغم من توقعنا الخسارة، ما زلنا نتوسع، وما زلنا نستثمر، وما زلنا نقوم بشراء الطائرات".

وأضاف الباكر: "سنتابع التوسع، وسنواصل توظيف وليس تسريح الأشخاص، ولن نركن الطائرات ونقوم بتضييق الشبكة، نقوم بالعكس تماما".

وذكر في هذا السياق أن الناقلة ستضيف 11 طائرة جديدة إلى أسطولها خلال العام الجاري، فيما تستعد لتدشين 16 وجهة جديدة خلال العامين 2018- 2019، وذلك بعد أن كانت دشنت 11 وجهة جديدة خلال العام 2017.

ولفت إلى أن الشركة، التي أثبتت نجاحها على مستوى مطار حمد الدولي، قد تتجه إلى التوسع ضمن مطارات عالمية أخرى، قد يكون من بينها مطار ملبينسا في مدينة ميلانو الإيطالية، إلا أنه لم يحدد ما إذا كان القرار النهائي قد اتخذ في هذا الشأن لحد الآن.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، يوم 5 يونيو عام 2017، العلاقات الدبلوماسية مع قطر وأعلنت وقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين الدول المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

وتسبب منع "الخطوط الجوية القطرية" من استخدام المجال الجوي للدول المجاورة من زيادة التكاليف، منذ اندلاع الأزمة.

وسيتم الإعلان عن أرباح الشركة في يونيو المقبل، وفيما وصل حجمها العام الماضي إلى 540 مليون دولار.

المصدر: أ ف ب + الشرق + وكالات

رفعت سليمان