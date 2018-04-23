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روسيا.. زيادة مرتقبة في رواتب الموظفين الحكوميين

مال وأعمال

روسيا.. زيادة مرتقبة في رواتب الموظفين الحكوميين
Sputnik
روسيا.. زيادة متوقعة في رواتب الموظفين الحكوميين
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يتوقع بنك روسيا المركزي زيادة رواتب الموظفين الحكوميين في العالم الحالي بنسبة 13%-15%، وبالتالي ستتجاوز الزيادة نسبة التضخم الرسمي بـ3.5 مرة.

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ووفقا للبنك المركزي فإن الزيادة ترجع إلى حقيقة أن أجهزة الحكومة ستنفذ بفعالية المراسيم الرئاسية الصادرة في شهر مايو الخاصة بفهرسة الأجور لموظفي القطاع العام.

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ومن المتوقع زيادة الأجور في القطاع التجاري أيضا، ويعود ذلك إلى نقص الكوادر، بالإضافة إلى منافسة أكثر صرامة على الموظفين المؤهلين، وقد تم بالفعل تسجيل زيادة حقيقية فعلى سبيل المثال نمت الرواتب في مجال الصناعات الكيميائية في يناير الماضي بنسبة 14.1%، وفي قطاع السيارات بنسبة 12.9%.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في يناير الماضي، بأن الحد الأدنى لمعدل الرواتب في روسيا سيكون مساويا لمستوى الحد الأدنى للمعيشة، اعتبارا من 1 مايو المقبل.

المصدر: وكالات روسية

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