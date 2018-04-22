البنوك الإسلامية.. خطوة على طريق حل الأزمة الاقتصادية في الجزائر

دعا مؤتمر تيبازة الدولي الأول، حول التحول إلى الصيرفة الإسلامية في الجزائر، الحكومة إلى تبني توصياته وفتح النوافذ المالية في الجزائر كخطوة أولى للانتقال إلى بنوك إسلامية خالصة.

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وأكد مدير المؤتمر رضوان لمار، أن نجاح النوافذ الإسلامية في الجزائر، وفقا لتوصيات المشاركين في المؤتمر، سيكون الخطوة الأولى نحو الانتقال إلى بنوك إسلامية خالصة ضمن خطة اقتصادية شاملة ومدروسة.

ودعت التوصيات إلى حث الهيئات المختصة على عدم الاكتفاء بتعديل بعض مواد قانون النقد والقرض، بل العمل على إصدار قانون خاص كامل وشامل، يتناول آليات إنشاء مصارف النوافذ الإسلامية وضبط نشاطاتها، ويأخذ بعين الاعتبار خصائص النشاط المصرفي الإسلامي.

كما أشارت التوصيات إلى ضرورة إنشاء مؤسسات داعمة لنشاط المصارف الإسلامية في الجزائر، مثل مؤسسات التكافل الإسلامي وسوق المال الإسلامي، والتمويل الجماعي ومؤسسات التمويل المتخصص، وتدريب وتكوين رأس المال البشري في مجال المالية والاقتصاد الإسلامي نظريا وميدانيا.

المصدر: الشروق الجزائرية