مصر تنشئ منطقة لوجستية على الحدود السودانية لاقتحام إفريقيا

قال الدكتور محيى عبدالسلام، الخبير الاقتصادي المصري، إن الدولة المصرية تخطط لاقتحام السوق الإفريقية من خلال إنشاء منطقتين لوجستيتين على الحدود مع كل من ليبيا والسودان.

وأضاف عبدالسلام، تعقيبًا على عقد مجلس الأعمال المصري السوداني المشترك، اجتماعه الأول اليوم السبت، أن هذه الخطوة فى غاية الأهمية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنها تأخرت كثيرا، فالسوق الإفريقية واعدة وكل عيون العالم عليها حاليا.

وأوضح أن العالم كله يسارع نحو الاستثمار في إفريقيا، وإنشاء مصر لتلك المنطقتين اللوجستيتين يعني الاتجاه مباشرة نحو الاستثمار في السوق الإفريقية.

المصدر: "الدستور"