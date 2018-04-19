موسكو تتجه إلى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الأمريكية

أظهر بيان نشر على موقع منظمة التجارة العالمية أن روسيا طلبت عبر المنظمة إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن قرارها فرض رسوم جمركية على وارداتها من الصلب والألومنيوم.

وقال مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" الروسية إن موسكو قد تسعى للحصول على تعويضات من الجانب الأمريكي، مثل تخفيض رسوم استيراد منتجات روسية أخرى.

وبين المصدر أنه في حال الفشل في التوصل لتسوية سيفتح ذلك المجال أمام موسكو بفرض رسوم جوابية لاستعادة التوازن في تجارتها مع أمريكا.

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وكان الرئيس الأمريكي قد أقر في مارس الماضي فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب الأوروبي بنسبة 25% ومن الألمنيوم بنسبة 10%.

وتقول واشنطن إن الرسوم تستند إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وإنها تقع خارج اختصاص قواعد منظمة التجارة، لكن روسيا والصين والهند والاتحاد الأوروبي اعترضوا على ذلك قائلين إن الرسوم هي "إجراءات حماية" مما يستلزم تقديم تعويضات لكبرى الدول المصدرة.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن الولايات المتحدة قد وافقت على التفاوض مع الصين وأبلغت الهند والاتحاد الأوروبي بترحيبها بإجراء "مناقشة لهذا الأمر أو أي مسألة أخرى"، لكن مع الإصرار على أن مطالب التعويض غير مبررة.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي