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تنسيق التعاون بين "غازبروم" الروسية و"أرامكو" السعودية في مجال الغاز

مال وأعمال

تنسيق التعاون بين
Sputnik ALEXANDR ASTAFYEV
رئيس شركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميلر
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اتفقت شركتا "غازبروم" الروسية و"أرامكو" السعودية على تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق الأمور الخاصة بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين العام الماضي.

وجاء في بيان لشركة "غازبروم" الروسية أن توقيع الاتفاق جرى خلال لقاء رئيس الشركة أليكسي ميلر مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح ورئيس شركة "أرامكو"، أمين بن حسن الناصر في الرياض.

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وأشير في البيان إلى أن الجانبين "قيما إيجابيا آفاق التعاون في مجال الغاز".

جدير بالذكر أن "غازبروم" و"أرامكو" وقعتا مذكرة التفاهم في أكتوبر عام 2017، للتعاون في مجال التنقيب وإنتاج الغاز ونقله وتخزينه، بالإضافة إلى مشاريع خاصة بالغاز المسال.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف





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