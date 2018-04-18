العملة الإيرانية تتراجع لأدنى مستوياتها في أسواق كردستان العراق

أفادت وكالة "السومرية" بأن العملة الإيرانية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ 4 سنوات، في أسواق صرف العملات الأجنبية، في إقليم كردستان العراقي.

وأشارت الوكالة العراقية إلى أن محافظة السليمانية أكثر مناطق الإقليم التي تراجعت فيها العملة الإيرانية بالرغم من علاقات التبادل التجاري الوثيقة التي تربطها مع الجانب الإيراني.

ووفقا لأصحاب مكاتب الصيرفة والتجار في محافظة السليمانية، فإن التدهور المستمر في قيمة الريال الإيراني تسبب في خسائر مادية كبيرة، مبينين أن خسائر بعض التجار المعتمدين على "التومان" الإيراني في تعاملاتهم التجارية فاقت 50 ألف دولار في غضون أسبوعين، سيما الذين يصدرون إلى إيران يوميا كميات كبيرة من الحديد الخردة والنحاس والمواد البلاستيكية المستهلكة، وأنواع التبغ.

يختلف الحال بالنسبة للتجار الذين يستوردون السلع والبضائع الإيرانية التي تباع في أسواق السليمانية بالدينار العراقي بالقيمة المرتفعة قياسا بالعملة الإيرانية.

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ويدفع تراجع العملية الإيرانية بشكل حاد داخل إيران، إلى إحجام التجار في الإقليم عن التعامل مع العملة التي قد تشهد تحسنا في قيمتها في حال زالت أسباب التوترات السياسية والعسكرية القائمة في المنطقة حاليا.

وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن قيمة الريال الإيراني ستستمر بالتدهور نتيجة التوترات الإقليمية التي تلعب إيران دورا محوريا فيها، ويعتقد أن تراجع قيمة التومان الإيراني المستمر سينعكس سلبا على أوضاع السوق في إقليم كردستان أيضا على المدى القريب، ما اضطر كثيرين من الصيارفة إلى تجميد تعاملاتهم بالعملة الإيرانية جراء استمرار تدهور قيمتها وهو ما يعزوه خبراء اقتصاديون إلي أسباب سياسية في المقام الأول.

المصدر: "السومرية"

علي الخطايبة