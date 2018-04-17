موسكو والقاهرة تبحثان استئناف الرحلات إلى شرم الشيخ والغردقة

يعقد مختصون روس ومصريون لقاء في مايو المقبل، يتمحور حول إعادة تسيير الرحلات من روسيا إلى المدن السياحية المصرية الواقعة على البحر الأحمر.

وقال وزير الطيران المدنى المصري شريف فتحي، بحسبما نقله موقع "اليوم السابع" المصري، إن اجتماعا تنسيقيا سيعقد مع الجانب الروسي، منتصف الشهر المقبل، لتحديد خارطة الطريق المستقبلية حول عودة رحلات الطيران إلى شرم الشيخ والغردقة.

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وأضاف فتحي في تصريحاته التي أدلى بها على هامش مؤتمر أفريقيا للطيران 2018، المنعقد بالقاهرة: "سيتم خلال الاجتماع تقييم مرحلة تسيير الرحلات بين الجانيين، بعد استئناف الرحلات، التي كانت متوقفه لمدة أكثر من عامين، على خلفية تحطم الطائرة الروسية فوق شمال سيناء".

وأكد الوزير المصري احترام بلاده لقرارات الجانب الروسي، مبينا أن المشاورات بين الجانبين تنسيقية، وعندما يرى الجانب الروسي التوقيت الأنسب لعودة الرحلات إلى شرم الشيخ والغردقة فسيتم استئنافها بالتنسيق مع الجانب المصري.

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واستأنفت شركتا الطيران "آيروفلوت" و"مصر للطيران" رحلاتهما الأسبوع الماضي بين العاصمتين موسكو والقاهرة، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من عامين.

المصدر: "اليوم السابع"