طوكيو وبكين تتفقان على أن الحرب التجارية ستضر بالاقتصاد العالمي

قال وزير الخارجية الياباني، اليوم الاثنين، عقب حوار اقتصادي رفيع المستوى بين اليابان والصين إن البلدين يتفقان على أن الحرب التجارية ستكون لها عواقب خطيرة على الاقتصاد العالمي.

وجاء تصريح وزير الخارجية الياباني تارو كونو في مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم مع مستشار الدولة الصيني وانغ يي.

وأضاف كونو: "من الممكن جدا أن تتعاون اليابان مع الصين في مختلف المشروعات (المتعلقة بالحزام والطريق) على أساس كل حالة على حدة حين تفي بالمعايير الدولية".

يذكر أن مشروعات "مبادرة الحزام والطريق" كشفت الصين النقاب عنها في 2013، وتهدف لبناء "طريق حرير" جديد يربطها برا وبحرا بجنوب شرق آسيا ووسط آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

ويتنامى القلق بشأن خلاف تجاري بين الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والولايات المتحدة، حيث يتبادل البلدان التهديدات بفرض رسوم جمركية.

وواجهت اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن التجارة وفرضت رسوم على واردات الصلب والألومنيوم منها، إلا أن طوكيو لم تهدد بفرض رسوم مضادة.

وعلى صعيد متصل، يرجح أن تتصدر القضايا التجارية القمة المرتقبة بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمزمع عقدها الأسبوع الجاري. وتحرص طوكيو على تفادي دفعها لمحادثات بشأن اتفاق تجارة حرة ثنائي لا يقتصر على فتح السوق فحسب بل يمتد للسياسات النقدية وتلك الخاصة بالعملة.

المصدر:رويترز

فريد غايرلي