فرنسا تدعو لتطوير العلاقات مع روسيا وبلدان الشرق الأوسط

اعتبر وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير، أنه من الضروري انتهاج الغرب مسارا يرمي لتحسين العلاقات مع روسيا ودول منطقة الشرق الأوسط.

وأشار الوزير الفرنسي في حديث لراديو "أوروبا 1" إلى "شرعية" العدوان الثلاثي الذي شاركت فيه بلاده على سوريا مؤخرا، وقال: "اعتقد أن الهجوم شرعي وضروري. شرعي لأن مجلس الأمن الدولي اعتمد عددا من القرارات فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية، وضروري لأن مستوى الثقة بالمجتمع الدولي يعتمد على قدرته في الحفاظ على حرمة الخطوط الحمراء".

كما أشار الرئيس الفرنسي يوم الأحد فإنه من الضروي إيجاد مخرج من الوضع الحالي، يجب تطبيع العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبلدان منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما تفعله فرنسا الآن. وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي

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وتعرضت عدة مناطق في ريف دمشق وحمص، لعدوان صاروخي شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا فجر السبت الماضي.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات السورية، أسقطت 71 صاروخا مجنحا من 103 أطلقتها الطائرات والسفن الحربية المعتدية.

المصدر: "تاس"

فريد غايرلي