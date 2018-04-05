الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي بفعل مخاوف بشأن الفائدة

تراجعت الليرة التركية لمستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الخميس بفعل تجدد مخاوف بشأن قدرة البنك المركزي على مواجهة التضخم بعد تقرير ذكر أن الرئيس التركي كثف انتقاده للسياسة النقدية.

وانخفضت الليرة بنحو 6% مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي لتسجل رابع أسوأ أداء بين 26 عملة في الأسواق الناشئة، حيث شعر المستثمرون بالقلق من التضخم، الذي سجل معدلا في خانة العشرات، والإجراءات التي يرونها غير كافية على صعيد السياسات.

وقالت صحيفة "حريت" التركية في تقرير نشرته اليوم الخميس إن الرئيس رجب طيب أردوغان انتقد رفع سعر الفائدة في الآونة الأخيرة خلال اجتماع مغلق لحزبه العدالة والتنمية الحاكم في الأسبوع الحالي.

وهبطت الليرة إلى مستوى قياسي متدن، وسجلت بحلول الساعة 10:42 بتوقيت غرينتش، قراءة عند 4.0320 ليرة للدولار، بانخفاض نسبته 0.78%، فيما تراجعت العملة التركية مقابل اليورو إلى 4.9478 ليرة لليورو، لكنها لا تزال قريبة من المستوى القياسي المتدني، الذي سجلته الشهر الماضي عند 4.9728 ليرة.

كما أن شكوكا حول مصير نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، الذي يعد أكبر مسؤول عن السياسات الاقتصادية، أثارت قلق المستثمرين.

وذكرت صحيفة "حريت" أن هناك تكهنات في أنقرة بأن شيمشك قدم استقالته إلى رئيس الوزراء بن علي يلدريم الذي رفعها بدوره إلى أردوغان، لكن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، قال إنها مجرد مزاعم وليس لديه معلومات عن هذا الموضوع، نافيا صحة وجود خلافات داخل الفريق الاقتصادي.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي