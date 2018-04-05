بوتين: المنافسة النزيهة والعادلة أساس تنمية الاقتصاد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الدولة، إن المنافسة الشريفة والعادلة هي القاعدة الأساسية لتطوير الاقتصاد الروسي.

وبين بوتين، أن المنافسة العادلة هي الشرط الأساسي للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، وهي الضمانة لتحديث الدولة ودفع عجلة النمو إلى الأمام في جميع مجالات الحياة.

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وأشار الرئيس الروسي إلى أن تطوير المنافسة هو موضوع الاجتماع الحالي لمجلس الدولة، وأضاف : "أريد أن أقول على الفور إن هذا الموضوع يعتبر واحدا من أهم التوجهات في عملنا، ومن دون حل المشاكل في هذا المجال لن نستطيع فعل أي شيء، لن نستطيع تحقيق أي من مهامنا. مرة أخرى أريد أن أؤكد أن الأهمية الجوهرية للمنافسة محددة أيضا في الدستور الروسي، وهذا الاتجاه هو واحد من الأمور الرئيسة، كما سبق أن قلت، لتحقيق الأهداف التي تحدثت عنها في رسالتي السنوية للجمعية الاتحادية."

يذكر أن وزير الاقتصاد الروسي مكسيم أوريشكين كان قد توقع، في وقت سابق، أن يتراوح نمو الاقتصاد الروسي خلال العامين القادمين ما بين 3% و3.5%.

المصدر: "نوفوستي"