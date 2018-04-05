من الرابح من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة؟

توقعت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن تكون المكسيك هي الرابح الأكبر من الحرب التجارية المندلعة بين بكين وواشنطن.

وأوضحت "بلومبرغ" أن المكسيك تملك الفرصة لتصبح أكبر مصدر لأجهزة التلفزيون المسطحة إلى السوق الأمريكية، حيث أن هذه الشاشات تندرج ضمن آلاف المنتجات الصينية، التي تستهدفها الرسوم الجمركية المقترحة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي نفس الوقت، يمكن للمزارعين المكسيكيين أن يحتلوا مكان منافسيهم الأمريكيين في سوق لحوم الخنزير الصينية، التي تعد أكبر الأسواق في العالم، وذلك بعد أن فرضت بكين رسوما جمركية إضافية على 106 من السلع الأمريكية المستوردة، ومنها اللحوم.

واشترى المستهلكون الأمريكيون العام الماضي من الصين شاشات بقيمة 3.9 مليار دولار، ويقول المحلل في "بلومبرغ إنتليجنس" كاتلين ويبر إن حصة المكسيك في سوق الشاشات بأمريكا ستنمو بسرعة على حساب الصين، في حال طبقت إدارة ترامب التعريفات الجديدة ضد المنتجات الصينية.

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كذلك لدى المكسيك فرصة للتمدد في السوق الصينية للحوم الخنزير، بشرط أن تنجح في إبرام اتفاق سريع مع الصين بشأن تزويدها بمنتجات هذه اللحوم.

يذكر أن واشنطن نشرت الثلاثاء الماضي قائمة من 1300 سلعة صينية تستورد منها الولايات المتحدة سنويا "ما قيمته 50 مليار دولار تقريبا"، تعتزم فرض رسوم جمركية إضافية عليها بنحو 25%، لترد بكين يوم الأربعاء بنشر قائمة بـ106 سلع أمريكية تستورد منها الصين سنويا أيضا "ما قيمته 50 مليار دولار"، ستفرض رسوم جمركية عليها بنحو 25% أيضا.

المصدر: "بلومبرغ"

فريد غايرلي