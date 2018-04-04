روسيا وتركيا وإيران تتفق على إعادة إعمار سوريا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القمة الثلاثية الروسية التركية الإيرانية حول سوريا في أنقرة اتفقت على توحيد الجهود لإعادة إعمار سوريا بعد انتهاء النزاع.

وقال بوتين خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني، في ختام القمة اليوم الأربعاء: "اتفقنا على توحيد الجهود لإعادة الإعمار في المرحلة ما بعد النزاع في سوريا. ويدور الحديث قبل كل شيء عن بناء منشآت البنية التحتية والمؤسسات العامة"، مشيرا إلى أن الشركات الروسية قد بدأت تشارك في هذا العمل، بما في ذلك في المناطق التي كانت تحت سيطرة المسلحين قبل فترة.

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ودعا بوتين جميع الدول إلى المساهمة في إعادة إعمار سوريا، مشيرا إلى أنه "بالإضافة إلى التسوية السياسية من الضروري أن يعيش السكان في ظروف طبيعية، ولن يتسنى ذلك دون مساهمة كبيرة من الخارج".

وأشار إلى أنه لا يشارك أحد غير روسيا وتركيا وإيران في تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، مشيرا إلى أن هناك فقط مساعدات من قبل الأمم المتحدة، لكنها غير كافية، سيكون من الضروري "الانخراط في العمل المشترك لإعادة إعمار الاقتصاد السوري، وإعادة إعمار البنية التحتية".

المصدر: تاس

أنطون زوييف