بوتين: الشركات الروسية بدأت إعادة إعمار سوريا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الشركات الروسية بدأت بالمشاركة في مشاريع إعادة الأعمار في سوريا، مبينا أن بعضا من هذه المشاريع تتم في مناطق حررت من المسلحين منذ فترة قصيرة جدا.

وجاءت تصريحات بوتين في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في قمة أنقرة الثلاثية الخاصة بسوريا، والتي جمعته بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني .

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وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد صرح أمس الثلاثاء، بأن بعض الشركات الروسية بدأت بالفعل في تنفيذ عدد من مشاريع الطاقة في سوريا.

يذكر أن دمشق وموسكو وقعتا في نهاية يناير الماضي خارطة طريق للتعاون بين البلدين خلال 2018 والمرحلة القادمة، تضمنت مراحل تنفيذ مشاريع استراتيجية متعلقة بإعادة الإعمار، وتحديث منشآت الطاقة السورية.

المصدر: وكالات