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السعودية تقلل من شأن تأثير مهاجمة الحوثيين ناقلة على إمدادات النفط

مال وأعمال

السعودية تقلل من شأن تأثير مهاجمة الحوثيين ناقلة على إمدادات النفط
Reuters
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح
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قلل وزير الطاقة السعودي خالد الفالح من شأن تأثير الهجوم، الذي نفذته جماعة الحوثي اليمنية على ناقلة نفط سعودية، على إمدادات المملكة من النفط الخام إلى الأسواق الخارجية.  

وكتب الفالح على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "ما تعرضت له ناقلة النفط السعودية من اعتداء إرهابي حوثي ما هي إلا محاولة يائسة للتأثير على أمن الملاحة الدولية، باءت بالفشل ولن تؤثر على النشاط الاقتصادي أو تعطل إمدادات النفط".

كذلك أكدت مصادر في قطاع النفط السعودي أن حركة النفط وشحنات الخام مستمرة كالمعتاد، ولم يعزز الأمن حول المنشآت النفطية داخل المملكة.

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وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية قد أعلن أن المسلحين الحوثيين قصفوا إحدى ناقلات النفط السعودية في المياه الدولية غربي ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي

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