السعودية تقلل من شأن تأثير مهاجمة الحوثيين ناقلة على إمدادات النفط

قلل وزير الطاقة السعودي خالد الفالح من شأن تأثير الهجوم، الذي نفذته جماعة الحوثي اليمنية على ناقلة نفط سعودية، على إمدادات المملكة من النفط الخام إلى الأسواق الخارجية.

وكتب الفالح على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "ما تعرضت له ناقلة النفط السعودية من اعتداء إرهابي حوثي ما هي إلا محاولة يائسة للتأثير على أمن الملاحة الدولية، باءت بالفشل ولن تؤثر على النشاط الاقتصادي أو تعطل إمدادات النفط".

ما تعرضت له ناقلة النفط السعودية غرب #ميناء_الحديدة من اعتداء إرهابي حوثي، ما هي إلا محاولة يائسة للتأثير على أمن الملاحة الدولية، باءت بالفشل ولن تؤثر على النشاط الاقتصادي أو تعطل إمدادات النفط، وكلنا ثقة بالله ثم بيقظة #تحالف_دعم_الشرعية_في_اليمن في التصدي لمحاولاتهم الإرهابية — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) April 4, 2018

كذلك أكدت مصادر في قطاع النفط السعودي أن حركة النفط وشحنات الخام مستمرة كالمعتاد، ولم يعزز الأمن حول المنشآت النفطية داخل المملكة.

إقرأ المزيد

وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية قد أعلن أن المسلحين الحوثيين قصفوا إحدى ناقلات النفط السعودية في المياه الدولية غربي ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي