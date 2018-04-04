الليرة السورية تزاحم الدولار في السوق السوداء

انخفض سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في السوق السوداء مؤخرا بشكل ملحوظ، بعد بسط الحكومة السورية سيطرتها على معظم أجزاء الغوطة الشرقية، وتأمين العاصمة دمشق.

وذكرت صحيفة "الوطن" السورية في تقرير نشرته اليوم الأربعاء أن سعر صرف العملة الأمريكية انخفض في السوق السوداء دون مستوى السعر الرسمي.

ونقلت الصحيفة عن إحدى شركات الصرافة في العاصمة دمشق أن السعر في السوق السوداء وصل صباح أمس الثلاثاء إلى 405 ليرات سورية للدولار، وسط عرض قوي وضعف في الشراء.

لكن سعر صرف الدولار، ارتفع خلال فترة الظهيرة من يوم أمس إلى 420 – 430 ليرة، ليستقر عند هذا المستوى حتى المساء، وبذلك تكون الليرة السورية قد تحسنت خلال الأيام العشرة الأخيرة بنسبة 9.7%.

وأرجع مركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد" تحسن صرف الليرة لحالة التفاؤل بالسوق نتيجة تحسن الحالة الأمنية والسياسية في البلاد، موضحا أن السوق شهدت زيادة في مستوى عرض الدولار، لا سيما وأن التوقعات تشير إلى أن الليرة نحو المزيد من التحسن.

المصدر: "الوطن"

فريد غايرلي