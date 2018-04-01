الليرة السورية تسجل أعلى قفزة منذ بداية العام

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية في السوق الموازية "السوداء"، أمس السبت بـ 10ليرات، دفعة واحدة، مقارنة بسعر صرف يوم الخميس، فسجل أكبر تراجع له منذ بداية العام.

وأظهرت صفحات التواصل الاجتماعي على "فيسبوك"، المعنية بعرض سعر صرف العملات في السوق الموازية "السوداء" في سوريا، أن سعر العملة الأمريكية بلغ السبت 446ليرة للشراء و448 ليرة للمبيع.

ولم يطرأ أي تعديل على أسعار الشراء، اليوم الأحد، فيما زاد سعر المبيع ليرة واحدة ليصبح 449 ليرة للدولار الواحد.

وقد استقر السعر الرسمي لصرف الدولار مقابل الليرة، منذ نهاية شهر سبتمبر 2017 إلى اليوم، وفقا لبيانات مصرف سوريا المركزي، عند 435 ليرة للشراء و 448 ليرة للمبيع.

ويتزامن تحسن الليرة السورية أمام الدولار مع التقدم الذي حققه الجيش السوري في الآونة الأخيرة، وخاصة في الغوطة الشرقية.