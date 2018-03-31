"بوينغ" تعلن قيمة الإيرادات من شراكتها مع "السعودية للصناعات العسكرية"

قالت شركة "بوينغ" الأمريكية إنها أسست مع الشركة "السعودية للصناعات العسكرية" شراكة في مشروعات ثنائية تسعى لزيادة المكون المحلي السعودي إلى 55 %.

ووفقا لما أوردته وكالة "رويترز" بهذا الشأن، فإن الإيرادات التي ستتحقق من تلك الشراكة في زيادة المكون المحلي السعودي ستتجاوز 22 مليار دولار وستخلق ستة آلاف فرصة عمل للسعوديين بحلول عام 2030.

وأوضحت "بوينغ" أن هذه الشراكة ستوفر خدمات استدامة للطائرات العسكرية التابعة للأسطول الجوي الملكي السعودي، مشيرة إلى أن قيمة الاستثمارات ستصل إلى 450 مليون دولار وستشمل منشآت ومعدات داخل المملكة.

إقرأ المزيد

المصدر: "رويترز"

علي الخطايبة