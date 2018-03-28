روسيا ومصر تبحثان استئناف الرحلات إلى المنتجعات المصرية قريبا

أعلن وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف أنه من المقرر بحث استئناف الرحلات الجوية إلى الغردقة وشرم الشيخ في نهاية الربيع أو بداية الصيف المقبل.

وقال سوكولوف في حديث لقناة "روسيا 24"، اليوم الأربعاء: "نحن سنعود إلى هذا الموضوع بعد استئناف الرحلات (بين موسكو والقاهرة)، ودراسة تجربة العمل في أطر جديدة. وبالتالي من المقرر إجراء مباحثات حول هذه المسألة في نهاية الربيع أو بداية الصيف".

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يذكر، أنه تم تعليق الرحلات الجوية بين روسيا ومصر لدوافع أمنية في نوفمبر عام 2015، بعد كارثة الطائرة الروسية في سيناء يوم 30 أكتوبر جراء تفجير إرهابي، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص.

وفي وقت لاحق تم الاتفاق على استئناف الرحلات بين موسكو والقاهرة اعتبارا من 11 أبريل القادم.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف