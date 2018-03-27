قطر تبرم مذكرة لشراء حصة في ثالث أكبر المطارات الروسية

وقعت الدوحة أمس الاثنين على هامش زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى موسكو مذكرة تفاهم بشأن صفقة لشراء حصة 25% في مطار فنوكوفو قرب العاصمة الروسية.

وتوقع الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، في تصريحات نقلتها وكالة "إنترفاكس" الروسية الاثنين، إتمام الصفقة خلال ثمانية أسابيع بعد الاتفاق حول كامل التفاصيل.

واختتم أمير قطر أمس الاثنين زيارته إلى روسيا، التي بحث خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إضافة لمختلف القضايا الإقليمة والدولية.

وهذا ليس الاستثمار الأول لدولة قطر في روسيا، حيث اشترى جهاز قطر للاستثمار نهاية 2016 حصة في شركة النفط الروسية "روس نفط".

كما زادت مجالات التعاون بين صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وجهاز قطر للاستثمار بأكثر من ضعفين خلال العام الماضي، وتقدر قيمة المشاريع المتاحة أمام الجهازين الروسي والقطري للاستثمار بـ12 مليار دولار، وسبق أن تم الإعلان عن استثمار الجانب القطري 2.1 مليار دولار في روسيا في مختلف المشاريع التنموية.

يذكر أن مطار "فنوكوفو" يعد ثالث أكبر المطارات في روسيا من حيث حركة المسافرين، التي بلغت 18.12 مليون مسافر في عام 2017، وهو مشروع مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي