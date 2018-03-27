على خطى "غوغل" و"فيسبوك".. "تويتر" تقرر حظر إعلانات العملات الرقمية

قالت شركة "تويتر" المتخصصة في مجال الإعلام الاجتماعي إنها ستبدأ حظرا على إعلانات العملات الرقمية اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وذكرت الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، أن الحظر سيشمل الإعلان عن الطرح الأولي للعملات الرقمية وعمليات التمويل الجماعي، التي تستخدم لجمع المال من خلال تكوين عملات جديدة، وفقا لوكالة "رويترز".

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ويأتي ذلك بعدما أعلنت "غوغل" و"فيسبوك" إجراءات مشابهة، حيث منعت "غوغل" نشر كل الإعلانات المرتبطة بالعملات الرقمية، وستبدأ "غوغل" حظر إعلانات العملات الرقمية والمحتويات ذات الصلة، ابتداء من شهر يونيو 2018.

ولم تعلن شركة "غوغل" عن الأسباب المباشرة التي دفعتها إلى اتخاذ هذا الإجراء، لكن المفهوم هو أن الشركة اتخذته احترازا من أي ثغرات تقوض أمن المستخدمين.

وفي مطلع العام الجاري، قررت "فيسبوك" اتخاذ خطوة مشابهة بسبب المخاطر التي تعرض المستخدمين لعمليات احتيال.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي