الرئيس الروسي خلال لقاء أمير قطر يشيد بالعلاقات الثنائية

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في موسكو اليوم الاثنين بمستوى العلاقات الثنائية ونمو التبادل التجاري بين روسيا وقطر.

وقال بوتين: "لقد اجتمعنا قبل عامين، لكن العلاقات بين بلدينا في تطور مستمر، كما أننا على اتصال دائم. وتصادف هذا العام الذكرى الثلاثون لإطلاق العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا".

وأضاف الرئيس بوتين: "شهد التبادل التجاري نموا العام الماضي، لكنه لا يتماشى بعد مع إمكانات البلدين، لكن التعاون الاستثماري يتطور".

وبلغ التبادل التجاري بين الجانبين في 2016 قرابة 60 مليون دولار، منها صادرات روسيا إلى قطر بنحو 24.5 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 34.5 مليون دولار.

وتعمل القطاعات والجهات الاقتصادية القطرية والروسية على تعزيز العلاقات الثنائية واستغلال إمكانات البلدين. ويلعب صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وجهاز قطر للاستثمار دورا إيجابيا في دعم العلاقات الروسية القطرية، ومن بين استثمارات الجهاز القطري في روسيا شراؤه حصة في شركة النفط الروسية "روس نفط".

وزادت مجالات التعاون الروسي مع جهاز قطر للاستثمار ونسبة عمله في روسيا أكثر من ضعفين خلال العام الماضي، وتقدر المشاريع المتاحة أمام الجهازين الروسي والقطري للاستثمار بـ12 مليار دولار، وسبق أن تم الإعلان عن استثمار الجانب القطري 2.1 مليار دولار في روسيا في مختلف المشاريع التنموية.

وبدأ أمير قطر أمس الأحد، زيارة رسمية إلى روسيا تستمر يومين، وتعد هذه أول زيارة للعاصمة الروسية منذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو الماضي. ويزور أمير قطر موسكو على رأس وفد كبير يضم نخبة من الوزراء والمسؤولين.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي