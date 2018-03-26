بكين مستعدة للتفاوض مع واشنطن لإنهاء الخلافات التجارية

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الصينية خوا تشونين بأن بلادها لا تسعى لزيادة التوتر مع واشنطن في مجال التجارة والاقتصاد، مشيرة إلى أن بكين جاهزة لإجراء المفاوضات اللازمة بهذا الخصوص.

وقالت خوا تشونين، بحسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية اليوم الاثنين: "نعتزم مناقشة الجانب الأمريكي بخصوص الخلافات الناشئة بيننا، وإجراء المفاوضات المبنية على مبدأي المساواة والاحترام المتبادل".

ووفقا لتشونين، فإن الشروط الضرورية لقيام حوار بناء بين بكين وواشنطن لا تزال قائمة، وإن الحكومة الصينية ما زالت تترك الباب مفتوحا أمام هذا الحوار.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد وقع، الخميس الماضي، مرسوما يتضمن فرض مجموعة من العقوبات الموجهة ضد الممارسات التجارية الصينية "غير النزيهة".

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كذلك أصدر ترامب تعليمات تتضمن إمكانية فرض رسوم جمركية على أنواع معينة من المنتجات الصينية المصدّرة إلى الولايات المتحدة في غضون 15 يوما، وأوعز إلى وزير الخزانة، ستيفن منوشين، بإجراء دراسة وتقديم اقتراح بخصوص تحديد الاستثمارات الصينية في الشركات الأمريكية في غضون 60 يوما.

من جهتها، قامت وزارة التجارة الصينية بنشر قائمة مؤلفة من 128 سلعة مستوردة من الولايات المتحدة، والتي من الممكن أن تفرض عليها رسوما جمركية، وذلك ردا على إجراءات الولايات المتحدة.

المصدر: "تاس"