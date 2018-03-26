بوتين يبحث مع أمير قطر القضايا الدولية وتفاصيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث اليوم الاثنين، مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في موسكو، مجموعة واسعة من القضايا الدولية الراهنة والعلاقات الروسية القطرية.

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وردا على سؤال حول ما إذا كان لقاء بوتين مع الأمير تميم سيتطرق لصفقة بيع أسهم تملكها قطر وشركاؤها في عملاق النقط الروسي "روس نفط" لشركة " CEFC" الصينية؟ قال بيسكوف : "اليوم سيتم بحث باقة واسعة من العلاقات الروسية القطرية الثنائية السائرة نحو التطوير".

وفي عام 2016 اشترى صندوق قطر السيادي، الذي يعتبر هيئة الاستثمار القطرية الأساسية، ومجموعة تجارة الخامات السويسرية "غلينكور" 19.5% من أسهم شركة "روس نفط" في سياق عملية الخصخصة التي جرت آنذاك. وأعلن هذا الكونسورتيوم رغبته في بيع حصة تبلغ 14.16% في شركة النفط الروسية لشركة CEFC الصينية، وتقدر قيمة الصفقة بـ 9.1 مليار دولار. وبعد تنفيذها، ستصبح حصة "غلينكور" السويسرية 0.5%، مقابل 4,7% لصندوق قطر السيادي.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس