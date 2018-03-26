محمد بن سلمان: نمتلك 5% من احتياطيات اليورانيوم العالمية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن لدى المملكة أكثر من 5% من احتياطيات اليورانيوم في العالم، وإذا لم يتم استخدامها فالأمر يشابه عدم استخدام النفط.

وأضاف الأمير السعودي في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن الولايات المتحدة مدعوة لوضع قوانين وقواعد للتأكد من عدم إساءة استخدام اليورانيوم المخصب.

وأشار إلى أن الهدف الرئيس من زيارته إلى الولايات المتحدة هو جذب المستثمرين الأمريكيين إلى السعودية. وأضاف "أنه يهدف من الزيارة أيضا إلى جذب التكنولوجيا وتقنيات التعليم إلى المملكة، ودعم مسيرتها في هذا الإطار".

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وتقول السعودية إنها تحتاج إلى الطاقة النووية لاجتياز مرحلة حرق النفط الخام لتوليد الكهرباء، ولتنويع مصادرها الاقتصادية، وتخطط للبدء بإنشاء مفاعلات نووية نهاية العام الجاري وجذب مستثمرين إليها.

وباشرت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية نهاية العام الماضي العمل على تقييم موارد اليورانيوم في منطقة "أصفر ثويليل" في محافظة الحائط، وقالت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، إن خامات اليورانيوم تتركز في 9 مناطق بمختلف أنحاء المملكة وهذه المناطق قيد الدراسة.

يشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان يقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة تستمر أسبوعين، بدأت يوم الاثنين الماضي، على رأس وفد كبير يضم نخبة من الوزراء والمسؤولين.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي