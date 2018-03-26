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قطر تعرض على روسيا المشاركة في تطوير حقول غاز

مال وأعمال

قطر تعرض على روسيا المشاركة في تطوير حقول غاز
Sputnik
الدوحة
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صرح السفير القطري في روسيا فهد بن محمد العطية، بأن بلاده تقترح على الشركات الروسية المشاركة في مناقصة تطوير حقول الغاز القطرية في عامي 2019-2020.

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وأضاف العطية في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الاثنين، أن "الشركات الروسية، كغيرها من الشركات، بإمكانها المحاولة للفوز بالمناقصة التي سيتم الإعلان عنها".

وأشار السفير القطري إلى أن حكومة بلاده تدعو جميع الشركات الروسية العاملة في مجالات الطاقة، الصناعة والسياحة إلى الاستثمار في الاقتصاد القطري، بما في ذلك في مجال صناعة الغاز والنفط ومجالي الخدمات والبنى التحتية.

ووفقا للعطية فإن الاقتصاد الروسي يعتبر اقتصادا قويا، وبإمكانه أن يوفر الفرص والإمكانات لدولة قطر.

يشار إلى أن أمير قطر تميم بن حمد وصل إلى العاصمة الروسية مساء أمس على رأس وفد كبير يضم نخبة من الوزراء والمسؤولين، في زيارة عمل يبحث خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قضايا ثنائية وإقليمية.

المصدر: "نوفوستي"

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