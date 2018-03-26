انخفاض البورصة السعودية بعد هجوم الصواريخ الحوثية

تراجع مؤشر البورصة السعودية في بداية تعاملات الاثنين، بعد أنباء عن تعرض المملكة لهجوم صاروخي مساء أمس من الأراضي اليمنية، مما أثار مخاوف المستثمرين.

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وبحلول الساعة 07:28 بتوقيت غرينيتش انخفض مؤشر البورصة السعودية بنسبة 0.36% أو 28.14 نقطة، إلى 7814.49 نقطة، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية.

ونجحت قوات الدفاع الجوي السعودية أمس الأحد باعتراض 7 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن على المملكة، وتسبب حطام الصواريخ بمقتل رجل في الرياض، ليصبح بذلك أول قتيل في العاصمة السعودية خلال الحملة العسكرية التي يشنها تحالف عربي تقوده السعودية في اليمن منذ ثلاث سنوات.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي