87 ألف طلب للعمل مع محمد بن راشد بمليون درهم!

تخطت طلبات العمل في مبادرة صناع الأمل، التي أطلقها حاكم دبي محمد بن راشد، أكثر من 87 ألف طلب.

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وبعد شهر من إطلاق المبادرة، في دورتها الثانية، أغلق أمس الأحد باب الترشح. وجاءت الطلبات من 15 دولة عربية و20 دولة أجنبية، لتتخطى ترشيحات الدورة الأولى.

كما شارك أفراد ومجموعات وفرق تطوعية وجمعيات ومؤسسات غير ربحية معنية بالعمل الإنساني والمجتمعي في شتى المجالات.

وكان حاكم دبي قد نشر إعلانا على مواقع التواصل الاجتماعي، في شهر فبراير الماضي، يعرض فيه وظيفة لصانع أمل عربي ينضم إلى فريقه، بمكافأة تصل قيمتها إلى مليون درهم إماراتي.

المصدر: البيان

رُبى آغا