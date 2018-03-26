وزير الخزانة الأمريكي: ماضون بالرسوم على سلع صينية

ينوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بقيمة 60 مليار دولار على واردات من الصين، حسبما أعلنه وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين.

وقال منوتشين في مقابلة مع شبكة "فوكس" الإخبارية أمس، إن بلاده لا تخشى حربا تجارية، وإن هذا الإجراء سيكون مفيدا للاقتصاد على المدى الطويل.

وشدد منوتشين على أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الصين فإن ترامب سيفرض الرسوم على قطاعات تقول واشنطن إن بكين سرقت فيها تكنولوجيا أمريكية، لكنه أضاف أنه أجرى "محادثات مثمرة جدا مع رئيس الوزراء الصيني".

وقال منوتشين "أنا متفائل بحذر بتوصلنا إلى اتفاق، لكن إذا لم يحصل ذلك فسنمضي قدما بهذه الرسوم. لن نتريث في تطبيقها ما لم نتوصل إلى اتفاق مقبول يحظى بموافقة الرئيس".

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وعلى الرغم من تراجع البورصات العالمية بسبب قرار ترامب، إلا أن الوزير شدد على أن هذه الإجراءات ستكون مفيدة للاقتصاد على المدى البعيد.

وقال منوتشين "على المدى القريب ستكون السوق متقلبة، لكن الموضوع الأهم هو أين ستكون السوق على المدى البعيد ، اعتقد أن ما نقوم به سيكون على المدى البعيد جيدا جدا للاقتصاد الذي كان يدفع باتجاه تجارة حرة ونزيهة".

كذلك أشار وزير الخزانة الأمريكي إلى أن فتح الصين لأسواقها سيوفر فرصا هائلة للشركات الأمريكية.

وكانت الصين حذرت يوم الجمعة الماضي الولايات المتحدة من أنها "لا تخشى نشوب حرب تجارية"، مهددة بفرض رسوم بقيمة 3 مليارات دولار على واردات أمريكية، ردا على الإجراءات التجارية الأمريكية الجديدة.

المصدر: "أ ف ب"

فريد غايرلي