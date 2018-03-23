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موسكو: لا علاقة لنا بالعملة الرقمية الفنزويلية

مال وأعمال

موسكو: لا علاقة لنا بالعملة الرقمية الفنزويلية
AFP FEDERICO PARRA
صورة من الأرشيف
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أكدت الخارجية الروسية أن موسكو لم تتعاون أبدا مع كراكاس بشأن العملة الرقمية التي أعلنت فنزويلا إطلاقها.

وقال نائب المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، أرتيوم كوجين، في مؤتمر صحفي له اليوم الجمعة، تعليقا على تقرير لمجلة "تايم" تحدث عن مشاركة السلطات الروسية في إطلاق العملة الرقمية الفنزويلية، قال إن هذه المعلومات "كذب سافر".

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وأوضح أن "السلطات المالية الروسية لم تشارك بأي شكل من الأشكال في هذا المشروع" الفنزويلي، مؤكدا أن وزير الاقتصاد والمالية الفنزويلي سيمون سيربا قدم لوزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف معلومات عن العملة الرقمية الجديدة خلال لقائهما في موسكو يوم 21 فبراير الماضي، ولكن "لم يطرح أي جانب مسألة استخدام العملة الرقمية في التعاون الروسي – الفنزويلي، وهذا الموضوع لم يناقش".

هذا، وكانت فنزويلا قد اعلنت في الشهر الماضي عن إطلاق عملة "بترو" الرقمية. وأشار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى أن مستثمرين من أكثر من 130 دولة أبدوا اهتماما بشراء هذه العملة بقيمة تزيد على 5 مليارات دولار.

المصدر: تاس

أنطون زوييف

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