ماذا سيفعل ولي العهد السعودي في وادي السيليكون؟

يعتزم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زيارة شركتي "أبل" و"غوغل" في وادي السيليكون على الساحل الغربي لولاية كاليفورنيا، وذلك خلال زيارته لواشنطن التي انطلقت الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن ولي العهد سيتوجه لوادي السيليكون يوم 30 مارس الجاري، لافتة إلى أن الزيارة تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا وقطاع الاقتصاد الرقمي، وفتح المجال أمام الشركات العالمية لدخول السوق السعودية ضمن رؤية المملكة 2030.

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وأشارت الصحيفة إلى أن بن سلمان سبق وأن وقع اتفاقيات ومذكرات تفاهم عدة في وادي السيليكون أَثناء زيارته السابقة إلى الولايات المتحدة في يونيو 2016.

وكان بين الاتفاقات التي وقعها، مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت، تهدف إلى التعاون لتدريب وتأهيل الكفاءات السعودية ودعم التحول الرقمي والابتكار القائم على المعرفة.

ووقع مذكرة أخرى مع شركة سيسكو سيستمز، التي تعد إحدى أضخم شركات التقنية المعلوماتية في مجال تصنيع وبيع وتشغيل شبكات المعلوماتية ومعداتها.

تجدر الإشارة إلى أن وادي السيليكون هي المنطقة الجنوبية من خليج سان فرانسيسكو في كاليفورنيا، وأصبحت مشهورة بسبب وجود عدد كبير من مطوري ومنتجي الدائرة التكاملية، وحاليا تضم جميع أعمال التقنية الرفيعة في المنطقة، حيث أصبح اسم المنطقة مرادفا لمصطلح التقنية الرفيعة أو العالية.

المصدر: عكاظ

أحمد باديان