بكين تعد "برد حاسم" على أي حرب تجارية تشنها واشنطن

قالت هوا تشونينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إن بلادها لا ترغب بدخول حروب تجارية لكنها مستعدة للدفاع عن مصالحها في المواجهة مع الولايات المتحدة.

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وذكرت الدبلوماسية الصينية، أن موضوع الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة وبعض الدول، يحظى بالكثير من الاهتمام في الوقت الراهن.

وأشارت إلى أن بكين قد أعربت مرارا عن "موقف واضح بشأن هذه المسألة"، وأضافت: "لا ترغب الصين في المشاركة بحروب تجارية ولكن إذا أجبرنا أحد ما على ذلك، فلن نصاب بالخوف ولن نختبئ. وإذا اتخذت واشنطن إجراءات تضر بمصالحنا، فسنتخذ حتما ردودا جوابية حاسمة لحماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة بالكامل".

وأشارت إلى أن أربعين عاما من التعاون بين الولايات المتحدة والصين ساهمت في خلق سوق كبيرة وعدد كبير من الوظائف.

وقالت هوا تشونينج، إن الولايات المتحدة استفادت من التعاون الاقتصادي مع الصين، وإلا فلم يكن للتجارة بين الدولتين أن تحقق هذا النمو السريع.

وأضافت الناطقة الصينية، أنه يجب على الدول أن تفتح أسواقها بشكل متبادل وأن توسع التعاون بدلا من الحروب التجارية وإرغام الآخرين على بيع أو شراء أي شيء كان.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين