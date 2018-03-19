محمد بن سلمان: سنعمل على المساواة في الأجور بين النساء والرجال

كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن أن بلاده ستطلق في القريب المبادرات اللازمة لضمان المساواة في الأجور بين الرجال والنساء.

وقال في حديث لقناة "سي بي أس" الأمريكية بث أمس الأحد، إن المرأة السعودية لم تحصل على حقوقها كاملة، وإن هناك حقوقا نص عليها الإسلام ولم تمنح لها بعد، مؤكدا "أننا قطعنا شوطا طويلا جدا في ذلك ولدينا طريق قصير لنقطعه".

وأضاف: "لدينا متطرفون منعوا الاختلاط بين الجنسين، ولا يستطيعون التفريق بين رجل وامرأة بمفردهم معا، ووجودهم معا في مكان العمل".

وعن حملة مكافحة الفساد، التي أطلقتها المملكة في نهاية نوفمبر الماضي، قال إن الفكرة من الحملة ليست في الحصول على المال، ولكن معاقبة الفاسدين وإرسال إشارة واضحة بأن كل من ينخرط في صفقات فاسدة سيواجه القانون.

وبيّن محمد بن سلمان أن المبلغ الذي تمت استعادته تجاوز 100 مليار دولار، مؤكدا أن الهدف الحقيقي لم يكن هذا المبلغ أو أي مبلغ آخر، وأضاف: "ما قمنا به كان ضروريا للغاية، وجميع الإجراءات المتخذة تمت وفقا للقوانين".

المصدر: CBS + وكالات

فريد غايرلي