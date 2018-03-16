مقترح لإعفاء الفنلنديين الراغبين بزيارة القرم من التأشيرة الروسية

اقترحت رئيسة جمعية الصداقة الروسية الفنلندية داريا سكيباري – سمرنوفا، إعفاء مواطني فنلندا المتجهين إلى شبه جزيرة القرم الروسية من تأشيرات الدخول.

كما دعت إلى إطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين شبه الجزيرة وعاصمة فنلندا هلسنكي، في خطوة تهدف لجذب السياح إلى القرم من هذه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك في وقت يزور فيه وفد من فنلندا شبه جزيرة القرم للمرة الأولى منذ عودتها إلى قوام روسيا للاطلاع على الوضع في شبه الجزيرة وإقامة روابط الصادقة معها.

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وعادت شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا عام 2014 بعد استفتاء شعبي صوت خلاله سكان شبه الجزيرة لصالح الانفصال عن أوكرانيا والعودة إلى حضن الوطن الأم روسيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شبه الجزيرة تحظر استيراد منتجاتها والاستثمار فيها، وتمنع على الأوروبيين والمؤسسات والشركات الأوروبية العمل في القرم أو شراء العقارات أو الاستثمار فيها.

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كذلك شملت العقوبات تنظيم الرحلات السياحية، جوا وبحرا وبرا، إلى القرم وتوقف السفن الأوروبية في موانئها، إلا في الحالات الطارئة، إضافة إلى منع تصدير بعض السلع والتكنولوجيات الموجهة إلى الشركات في القرم أو للاستخدام على أراضيها.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي