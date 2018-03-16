تركيا تعول على السائح الروسي

يتوقع العاملون في قطاع السياحة التركي زيادة في تدفق السياح الروس على تركيا ليصل عددهم إلى أكثر من 6 ملايين سائح لهذا العام.

وصرح وزير السياحة التركي نعمان قورتلموش أثناء لقائه ممثلين عن شركات السياحة الروسية، بأن تركيا تتوقع ارتفاع عدد السياح الروس إلى 6 ملايين سائح في 2018 قياسا بـ4.7 مليون لـ2017 .

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وأضاف قورتلموش: "ننتظر خلال هذا العام قدوم أكثر من 6 ملايين سائح روسي إلى تركيا، وهذه الاستنتاجات تستند إلى بيانات الحجوز المبكرة التي توفرها الشركات السياحية الروسية".

وذكّر الوزير التركي بالأزمة السياسية التي شهدتها العلاقات بين البلدين، مؤكدا أنها لم تؤثر في العلاقات بين شعبي الدولتين، وهذا ما أكدته أعداد السياح الروس الذين زاروا تركيا عام 2017 وبلغوا 4.7 مليون شخص.

يذكر أن مايا لوميدزه المديرة التنفيذية لرابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا، قالت إن الطلب على رحلات الاستجمام إلى تركيا ازداد بنسبة الضعف قياسا بالعام الماضي، حيث قدمت تركيا أسعارا تشجيعية غير مسبوقة لهذا الموسم.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو