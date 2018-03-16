الرياض تودع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني

وقعّ وزير المالية السعودي محمد الجدعان مع محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن منصور زمام في العاصمة السعودية الرياض اتفاقية لتسليم ملياري دولار وديعة سعودية للبنك المركزي اليمني.

وقال الجدعان عقب توقيع الاتفاقية إن "الاتفاقية تأتي إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، وامتدادا لدعم السعودية للشعب اليمني الشقيق، ليصبح مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك المركزي اليمني ثلاثة مليارات دولار أميركي".

ولفت الجدعان إلى أن الوديعة المقدمة ستعزز الوضعين المالي والاقتصادي في اليمن، لاسيما سعر صرف الريال اليمني، ما ينعكس إيجابيا على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين.

يذكر أن الملك سلمان كلّف في منتصف يناير الماضي بإيداع ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني لدعم الريال اليمني المنهار.

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وجاء قرار الملك السعودي بعد إعلان حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أنها تعوّل على السعودية لإيقاف تدهور سعر العملة الوطنية "غير المقبول".

وانخفض سعر صرف الريال اليمني في العام 2017 من 250 إلى 350 ريالا مقابل الدولار في أعقاب إجراءات الحكومة لدعم السيولة، ووصل إلى 440 ريالا مقابل الدولار مع نهاية العام الماضي.

وواصل سعر صرف الريال اليمني هبوطه بعد رأس السنة الجديدة، ووصل إلى ما يقارب الـ500 ريال مقابل الدولار هذا الأسبوع.

المصدر: جريدة الرياض + وكالات

أحمد باديان