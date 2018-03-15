والي البحر الأحمر في السودان لـRT: الشركات الروسية رائدة في مجال إنتاج الذهب في بلادي

قال والي البحر الأحمر في السودان، علي أحمد حامد، في لقاء خاص مع RT، إن أكثر من 6 شركات روسية تعمل بالسودان في مجال تعدين الذهب.

وأضاف علي أحمد حامد أنه وفي العام 2017، كانت شركة "كوش" الروسية أكبر شركة تعدين في السودان بإنتاج سنوي فاق 2 طن من الذهب، مشيرا إلى أن الشركة الروسية بدأت التعدين في بلاده عام 2015.

وأفاد والي البحر الأحمر في السودان بأنه من المتوقع أن تدخل في العام 2018 شركة روسية جديدة في مجال التعدين، مؤكدا في السياق أن الشركات الروسية رائدة في مجال إنتاج الذهب في السودان.

وصرح أن للسودان شراكات أخرى مع موسكو في مجال الزراعة والتصنيع، متوقعا مستقبلا كبيرا في العلاقات الاقتصادية بين الخرطوم وموسكو.

المصدر: RT

ياسين بوتيتي