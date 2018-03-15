احتياطيات روسيا من الذهب تبلغ مستويات قياسية

أفاد البنك المركزي الروسي، بأن احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية والذهب ارتفعت إلى أقصى حد منذ نهاية سبتمبر 2014، موضحا أنها وصلت إلى 455.2 مليار دولار خلال أسبوع.

ووفقا للبنك المركزي، فقد "ارتفع حجم الاحتياطيات الدولية خلال الفترة من 2 إلى 9 مارس، بمقدار 2.9 مليار دولار، أو 0.6 في المئة، تحت تأثير إعادة التقييم الإيجابي".

والذهب هو جزء من احتياطيات روسيا الدولية المؤلفة من النقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي، إضافة للذهب.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في نهاية يناير الماضي، أن احتياطيات البلاد من الذهب والعملات الأجنبية ارتفعت إلى 442.8 مليار دولار.

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وبناء على بيانات مجلس الذهب العالمي "World Gold Council"، فقد أصبح بنك "روسيا" الرائد العالمي من حيث زيادة احتياطي الذهبـ في عام 2017.

وفي سبتمبر الماضي، ارتفع احتياطي الذهب بمقدار 34.6 طن ليصل إلى 1778.9 طن، وهو أعلى زيادة شهرية منذ أكتوبر 2016.

وهكذا، احتل البنك المركزي الروسي المركز السادس من حيث احتياطيات الذهب، بين البنوك المركزية في العالم.

المصدر: lenta.ru

إياد قاسم