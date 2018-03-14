180 مليون دولار فاتورة عودة تيلرسون إلى قطاع النفط

قالت "بلومبرغ" إنه من غير الواضح الخطوة المستقبلية لريكس تيلرسون بعد إقالته من منصب وزير الخارجية، لكن عودته إلى قطاع النفط، الذي كان يعمل به قبل الخارجية، ستكلفه 180 مليون دولار.

وأوضحت وكالة "بلومبرغ" في تقرير نشرته أمس الثلاثاء، أن اتفاق خروج تيلرسون من شركة "إكسون موبيل" كان يشمل شرطا يقضي بدفع وزير الخارجية السابق تعويضا قدره 180 مليون دولار، إذا عاد إلى القطاع النفطي الخاص للعمل مع منافسين لـ "إكسون موبيل".

وتضمن خروج تيلرسون من "إكسون موبيل" الحصول على تعويضات مالية بقيمة 180 مليون دولار، بدلا من منحه مليوني سهم من "إكسون موبيل". وتقرر وضع قيمة هذه الأسهم في صندوق استثماري يدار بشكل مستقل، وسيحصل تيلرسون على عائدات مالية من هذا الصندوق على مدار 10 سنوات بشرط عدم عمله في شركة منافسة لـ "إكسون موبيل".

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وتولى تيلرسون إدارة عملاق النفط "إكسون موبيل" منذ عام 2006، وذلك قبل أن يتولى إدارة حقيبة الخارجية في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن الثلاثاء إقالة تيلرسون من منصبه، وتعيين المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية "CIA"، مايك بومبيو، خلفا له.

المصدر: "بلومبرغ"

فريد غايرلي