الأردن يجمد العمل باتفاق التجارة الحرة مع تركيا

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة الأردنية ينال برماوي، يوم الثلاثاء، إن عمان قررت تجميد العمل باتفاقية للتجارة الحرة مع تركيا كانت قد دخلت حيز التنفيذ في عام 2011.

وأفاد برماوي أن السوق الحرة ساهمت في ارتفاع العجز في الميزان التجاري لصالح الجانب التركي.

يتزامن هذا القرار مع زيارة يقوم وزير الخارجية الاماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان إلى الاردن وسط توتر في العلاقات بين أبو ظبي وأنقرة.

وذكر برماوي في تصريح لوكالة رويترز أن الأردن سيعاود إخضاع السلع التركية المستوردة للرسوم الجمركية مع بدء سريان القرار بوقف العمل باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

ومع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2011 أصبحت السلع الصناعية الأردنية المنشأ تدخل للسوق التركية معفاة من الرسوم الجمركية.

في المقابل أُعفيت السلع التركية الواردة إلى السوق الأردنية من الرسوم الجمركية تدريجيا وعلى فترة انتقالية تمتد لـ8 أعوام.

ووافق مجلس الوزراء الأردني، مساء الاثنين، على وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا دون تحديد التاريخ للبدء بتنفيذ هذا القرار.

المصدر: رويترز

ياسين بوتيتي