"شوارزنيغر" يخطط لمقاضاة عمالقة النفط بتهمة "القتل العمد"

يخطط الممثل الأمريكي والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا أرنولد شوارزنيغر لمقاضاة شركات النفط حول العالم بتهمة "القتل من الدرجة الأولى" بعد "قتلها للناس عن عمد في جميع أنحاء العالم".

وكشف شوارزنيغر، ناشط الدفاع عن البيئة، أنه في محادثات حالية مع عدة شركات محاماة خاصة ويحضر لضغط عام حول جهوده ضد عمالقة النفط في العالم، مشيرا إلى أنه ما زال يعمل على جدول زمني لرفع الدعوى القضائية.

وقال شوارزنيغر لإحدى وسائل الإعلام الأمريكية: إن "القضية لا تختلف عن أزمة التدخين، حيث كان صناع التبغ يعلمون أن التدخين يقتل الناس ويضرهم ويتسبب في مرض السرطان وكانوا يخفون تلك الحقيقة عن الناس كما أنكروها عندما تم مواجهتهم بها، لكن في النهاية تمت مقاضاتهم واضطروا لدفع مئات الملايين من الدولارات".

وأوضح الحاكم السابق لولاية كاليفورنيا أن "شركات النفط تعلم منذ عام 1959، حينما قامت بأبحاث ودراسات علمت من خلالها أنه سيكون هناك احتباس حراري، بسبب استخدام الوقود الأحفوري، ما يشكل خطرا على البشرية".

وأكد الممثل الأمريكي أنه سيلاحق شركات النفط لاستهتارها التام مع علمها أن منتجها يقتل الناس كما أنها لا تنشر تحذيرات كشركات التبغ، مشيرا إلى أن كل محطة وقود وسيارة ومنتج وقودي يجب أن يتضمن تحذيرات من هذا النوع.

ويرى شوارزنيغر أن مثل هذه التحذيرات ستزيد من الوعي العام لدى الناس حول الوقود الأحفوري، ويشجعهم للبحث على وقود بديل وسيارات صديقة للبيئة.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي