انطلاق منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 في 24 مايو بعنوان "بناء اقتصاد الثقة"

كشف منظمو منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" 2018 الذي سيعقد في 24-26 مايو المقبل عن هيكلية برنامج أعماله وبينوا أن الشعار الذي ستتمحور حوله مناقشات المنتدى هو "بناء اقتصاد الثقة".

ودعا مستشار الرئيس الروسي والسكرتير التنفيذي للجنة التنظيمية للمنتدى، أنطون كوبياكوف، الجميع إلى المشاركة في أعمال المنتدى، معربا عن ثقته بأن "المناقشات التي ستجري ضمن جدول أعمال المنتدى ستجذب اهتمام المشاركين فيه وضيوفه، والعنوان المختار "اقتصاد الثقة" غاية في الأهمية حاليا ويعكس سعي قطاع الأعمال إلى النمو دون قيود مصطنعة"، بحسب بيان صدر عن صندوق "روس كونغرس" منظم منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" 2018، اليوم الاثنين.

وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم أوريشكين، إن عنوان المنتدى هذا العام "بناء اقتصاد الثقة" يمثل "واحدة من المهام الرئيسة الماثلة أمامنا اليوم".

وأضاف أوريشكين موضحا أن "المهمة التي حددها الرئيس فلاديمير بوتين، وهي دفع نمو الاقتصاد الروسي إلى مستوى أعلى من المتوسط العالمي، وهو ما يتطلب بلوغ نسبة الاستثمارات 25-27% من الناتج الإجمالي المحلي، مهمة متعددة الأوجه تتطلب تنمية البنى التحتية والقدرات التصديرية بالنظام ككل وإنشاء أدوات جديدة ومريحة للتمويل والتبسيط الملموس في الإجراءات الإدارية وتوفير ظروف قابلة للتنبؤ في الاقتصاد الكلي".

وشدد وزير التنمية الاقتصادية الروسي على أن "كل ذلك لن يكون كافيا في حد ذاته ما لم ترق الثقة بين المواطنين وقطاع الأعمال والدولة إلى مستوى جديد جذريا".

بدورها، اعتبرت رئيسة البنك المركزي الروسي، ألفيرا نابيؤولينا، أن الموضوع المحوري للمنتدى إجراء حوار حول "كيفية التغلب على التناقضات القائمة التي تحد من إمكانيات النمو العالمي".

وأشارت نابيؤولينا إلى أن الموضوع الرئيس بالنسبة لروسيا الآن هو "تسخير قدرات الاقتصاد الروسي وتحقيق النمو الاقتصادي في الظروف الجديدة التي تتسم بعودة البلاد إلى معدلات نمو إيجابية والبدء ببلورة معايير النموذج الجديد للتنمية، وذلك بعد تمكنها من التغلب على آثار الأزمة الاقتصادية".

أما هيكلية برنامج المنتدى، فاختار منظمو الفعالية 4 مجموعات من المواضيع الأساسية للنقاش وهي: "الاقتصاد العالمي في عصر التغيرات" و"روسيا: استخدام إمكانيات النمو" و"تكنولوجيات من أجل القيادة" و"رأس المال البشري في الاقتصاد الرقمي".

ويتكرس قسم "الاقتصاد العالمي في عصر التغيرات" لجميع أصعدة العلاقات الاقتصادية في العالم المتغير، بدءا من مسائل الديموغرافيا وحل مشاكل التفاوت الاجتماعي وصولا إلى نمو قطاع الطاقة واستخدام التكنولوجيات الجديدة في القطاع الزراعي.

وفي إطار قسم "روسيا: استخدام إمكانيات النمو" سيناقش المشاركون في المنتدى التحديات الرئيسة التي يواجهها اقتصاد البلاد وقدرة الصناعات الإبداعية في روسيا على التصدير وسبل الوصول إلى المراكز القيادية في مجالي التكنولوجيا والطاقة العالميين.

ويخصص قسم "تكنولوجيات من أجل القيادة" لبحث تأثير أنواع التكنولوجيا الجديدة على جميع مناحي الحياة، ومن بينها دمج الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الحقيقي واستخدام تكنولوجيا "بلوكشين" في قطاعي الإدارة والأعمال وبناء البنية التحتية الرقمية والعلاج الجيني والتكنولوجيات المبتكرة في الطب.

وسيركز قسم "رأس المال البشري في الاقتصاد الرقمي" على مسائل تغيرات سوق العمل العالمية ودور التعليم في الاقتصاد الرقمي والقدرة التنافسية في ظروف اقتصاد المعرفة.

وتنفيذا لأمر الرئيس فلاديمير بوتين بإنشاء قسم شبابي على منصة منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي، سيتم تنظيم منتدى اقتصادي شبابي حيث توقع منظمو المنتدى أنه سيسهم في إقامة الاتصالات بين رجال الأعمال الشبان حول العالم وتطوير أساليب التفاعل في دوائر الأعمال الدولية.

وتتضمن الدورة المقبلة للمنتدى لقاءات تقليدية مع ممثلين عن دوائر الأعمال في العديد من دول العالم، ومن بينها روسيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة والهند وإيطاليا وفنلندا ودول إفريقيا؛ فضلا عن تنظيم مآدب الفطور حول مواضيع معينة.

كما سيعقد على هامش المنتدى المجلس الاستشاري الإقليمي لمجموعة العشرين ومنتدى للأعمال الحرة الصغيرة والمتوسطة ودورة جديدة لمنتدى القطب الشمالي الدولي "منطقة القطب الشمالي - ساحة الحوار" حول موضوع "إمكانيات المنطقة القطبية الشمالية. الطريق البحري الشمالي كدافع للنمو الاقتصادي".

المصدر: موقع "روس كونغرس" الإلكتروني

إينا أسالخانوفا