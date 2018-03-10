"مصر للطيران" تكشف موعد استئناف الحركة الجوية بين موسكو والقاهرة

كشفت شركة "مصر للطيران" أنها ستحصل على تصريح نهائي بالهبوط في المطارات الروسية خلال أيام، ونقل المسافرين من موسكو للقاهرة والعكس، وذلك بعد توقف دام 3 سنوات.

وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية أنه من المنتظر تشغيل أول رحلة طيران خلال الأسبوع المقبل إيذانا بعودة الطيران بين العاصمتين القاهرة وموسكو.

وعقب عودة الطيران بين العاصمتين سيتم ترتيب الطيران لمقاصد السياحة المصرية والسماح لشركات الطيران الخاصة بتنظيم الرحلات، بالإضافة لوضع برامج سياحية من قبل شركات السياحة المصرية والتي انقطعت فيها السياحة الروسية منذ توقف سير رحلات الطيران بين مصر وروسيا.، قبل 3 سنوات على إثر تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء.

هذا وأكد مصدر في شركة إدارة المطار المصرية لوكالة "نوفوستي" أن "مصر للطيران" تحصلت على جميع التصاريح والاتفاقات اللازمة للرحلات الجوية.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله: "من المنتظر أن تنطلق أول رحلة مباشرة في نهاية مارس أو بداية أبريل".

المصدر: وكالات

نادر همامي