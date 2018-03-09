جنتيلوني: أوروبا ستتخذ موقفا مشتركا من الرسوم الجمركية الأمريكية

قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي سيقرر في اجتماعه القادم موقفا مشتركا للرد على قرار دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم.

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وأضاف جنتيلوني في بيان أن السياسة التجارية كانت الموضوع الرئيسي في مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

وأفاد بأن الرسوم الجمركية ليست المسار الصحيح.

وتابع قائلا "من المهم مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة، وفي الاجتماع القادم للمجلس الأوروبي سنقرر موقفا مشتركا للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية".

وأقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، فرض رسوم جمركية على واردات بنسبة 25% على الصلب و10% على الألمنيوم إلى الولايات المتحدة، واستثنى الرئيس الأمريكي المكسيك وكندا من الرسوم الجمركية.

وكان الرئيس الأمريكي قد حذر، الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي من "ضريبة كبيرة" على بضائعه لعدم تعامله بشكل جيد في التجارة مع واشنطن.

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وقال خلال مؤتمر صحفي حينها أنه يمكنهم أن يفعلوا ما يروق لهم، في إشارة إلى الأوروبيين، لكن إذا فعلوا ذلك، سنفرض ضريبة كبيرة قدرها 25% على سياراتهم.

ويأتي ذلك بعدما كشفت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية الثلاثاء عن مسودة مقترحات تتحدث عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الاتحاد من بعض المنتجات الأمريكية، وذلك ردا على خطة ترامب لفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من أوروبا.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تعاني عجزا تجاريا قدره 800 مليار دولار لعام 2017، ويرى الرئيس ترامب أن السبب في ذلك هو "حماقة الرؤساء الأمريكيين السابقين"، الذين انتهجوا سياسات تجارية خاطئة مع العديد من بلدان العالم بينها بلدان الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي