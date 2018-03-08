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3 آلاف بقرة أمريكية في قطر لمواجهة تداعيات اجراءات "دول الحصار"

مال وأعمال

3 آلاف بقرة أمريكية في قطر لمواجهة تداعيات اجراءات
Reuters / Naseem Zeitoon
قطر تستورد أكثر من 3 آلاف بقرة أمريكية لمواجهة المقاطعة
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أعلنت قطر أن أكثر من 3 آلاف بقرة أمريكية ستصل إلى أراضيها يوم الأحد، وذلك بعد مرور 9 أشهر من إعلان 4 دول عربية مقاطعتها للدوحة، بسبب ما تعتبره "دعم قطري للإرهاب".

وقالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، الخميس، إن قطر ستستقبل ما يتجاوز 3 آلاف بقرة تمت تربيتها في كاليفورنيا، وأريزونا، وويسكونسن.

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وأضافت الوكالة أنه بوصول هذه الصفقة، بالإضافة إلى المخزون الحالي التي تمتلكه قطر من الأبقار، ستكون قادرة بذلك على تلبية احتياجات من مواطنيها من الألبان الطازجة.

واستقبلت قطر منذ الأشهر الأولى من مقاطعة الدول الأربعة مصر، والسعودية والبحرين، والإمارات، في يونيو 2017، آلاف من الأبقار عبر شحنها بواسطة الطائرات الجوية، رغبة منها في توفير الحليب الطازج لسكانها البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة.

وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين أعلنت "مقاطعة" للدوحة، منذ 5 يونيو الماضي، متهمة قطر بدعم التنظيمات الإرهابية.

المصدر: وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية

ياسين بوتيتي

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