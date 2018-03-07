القاهرة توافق على إنشاء منطقة صناعية روسية في قناة السويس
Reuters Amr Dalsh
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أفادت وكالة "بلومبرغ"، بأن الحكومة المصرية أقرت إنشاء منطقة صناعية روسية خاصة، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وذكرت الوكالة إن مجلس الوزراء المصري وافق على تخصيص قطعة أرض لهذا المشروع تبلغ مساحتها حوالي 520 هكتار.
ووفقا لوزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات في المشروع إلى 7 مليارات دولار.
المصدر: تاس
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