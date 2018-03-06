الفوسفات السوري يعود إلى السوق الأوروبية

نقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مدير عام الشركة العامة للفوسفات والمناجم غسان خليل قوله إن الشركة بدأت بتصدير كميات من إنتاجها إلى السوق الأوروبية.

كما أكد خليل عودة الشركة للإنتاج في مناجم فوسفات خنيفيس والمناجم الشرقية الواقعة بريف تدمر الجنوبي بعد تحريرها من داعش.

وأضاف خليل: نسعى ضمن خططنا الموضوعة لزيادة الإنتاج والعودة للتصدير كما كان في السابق، لافتا إلى أن كميات الفوسفات الموردة لشركة الأسمدة بلغت منذ بداية العام الحالي وإلى الآن نحو 60 ألف طن وبمعدل 1200 طن يوميا.

المصدر: الوطن



