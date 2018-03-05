روسيا: موسكو مستعدة لدعم الرياض في تنفيذ "الرؤية 2030"

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسدر نوفاك خلال لقائه مع مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي يحيى الصمعان استعداد روسيا لمساعدة السعودية في تنفيذ برنامج "الرؤية 2030".

وجاء في بيان لوزارة الطاقة الروسية في أعقاب اللقاء، اليوم الاثنين، أن "وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أكد استعداد الشركات الروسية لتقديم الدعم للسعودية في تنفيذ برنامج "الرؤية 2030".

وحسب البيان، بحث الجانبان حالة وآفاق التعاون الثنائي بين روسيا والسعودية. وأكد وزير الطاقة على أهمية دور مجلس الشورى السعودي في تكثيف الدبلوماسية البرلمانية بين البلدين.

وقال نوفاك إنه "حتى الآن تمكنا من إرساء أساس قوي لتعميق التعاون في كافة المجالات الرئيسية، بما فيها الطاقة والزراعة والنقل وغيرها".

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وبحث الجانبان خلال اللقاء التعاون في مجال الاستثمارات. وذكر الوزير الروسي بتوقيع اتفاقية بين شركة "أرامكو" السعودية و"توتال" الفرنسية و"سيبور" الروسية وصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي حول الاستثمار المشترك في بناء مصنع للبتروكيماويات في السعودية بحجم أكثر من مليار دولار.

وأشار نوفاك إلى أن روسيا تعمل على زيادة صادراتها من غير المواد الخام، مذكرا برسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الجمعية الفدرالية، التي طرح فيه مهمة زيادة الصادرات من غير الخامات إلى 250 مليار دولار خلال السنوات الـ 6 المقبلة.

ويشار إلى أن مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي يقوم حاليا بزيارة عمل إلى روسيا. وقد التقى نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف.

المصدر: موقع وزارة الطاقة الروسية

أنطون زوييف